Янукович про реформу оборонно-промислового комплексу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність реформування оборонно-промислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Рівному.

«Стан справ в оборонно-промисловому комплексі держави дуже складний, м`яко кажучи. Потрібно реформувати цю галузь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, зараз уряд розробляє відповідне рішення.

«Перш за все, необхідно дати відповідь, якою буде структура ОПК, і яке місце в ньому посідає компанія «Укрспецекспорт», - пояснив він.

Прем`єр-міністр наголосив, що тема реформування ОПК обговорюватиметься Президентом.

«Ми прийматимемо загальне рішення. Ми вже обговорювали з ним (з Президентом – УНІАН) це питання, і найближчим часом обговоримо його ще раз», - відзначив він.