Прокурор доручив перевірити дитячі табори

Прокурор Запорізької області В’ячеслав ПАВЛОВ у зв`язку з масовим отруєнням дітей в оздоровчому таборі доручив перевірити всі дитячі оздоровчі установи регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, В.ПАВЛОВ "дав доручення усім міським, районним і прирівняним до них прокурорам про термінове проведення перевірок дотримання вимог законодавства у сфері забезпеченні здорових і безпечних умов відпочинку і оздоровлення дітей".

У рамках перевірок, із залученням фахівців органів охорони здоров`я, санітарно-епідеміологічної служби і працівників регіональних підрозділів МНС, прокурори мають звернути увагу "на дотримання керівництвом дитячих оздоровчих закладів і установ вимог законодавства про організацію дитячого харчування, а також дотримання встановлених правил закупівлі і доставки продуктів харчування, які повинні мати відповідні сертифікати якості".

Згідно з дорученням прокурора, представникам органів прокуратури на місцях, повідомляє прес-служба, також необхідно перевірити "законність підстав для початку функціонування закладів організованого відпочинку дітей, наявність дозволів на оздоровчу діяльність від усіх відповідних органів". Виконання даного доручення перебуває на контролі у прокуратурі Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня з дитячого оздоровчого табору "Росинка" в Куйбишевському районі Запорізької області з симптомами отруєння були госпіталізовані 9 дітей. Після цього на місце НП виїхали представники СЕС і наполягли на госпіталізації в інфекційне відділення центральної районної лікарні ще 10 відпочиваючих у "Росинці" дітей. Як можливу причину отруєння фахівці СЕС називають вживання в їжу недоброякісного йогурту або салату, проте відзначають, що реальна причина захворювання буде відома тільки після отримання результатів усіх досліджень - мінімум через 3 дні.