Азаров висловив співчуття сім’ям китайських шахтарів
22:56, 21 червня 2010Суспільство
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Від вибуху загинули 46 людей
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття сім’ям загиблих внаслідок вибуху на вугільній шахті у м. Піндіншань китайської провінції Хенань.
Як повідомили УНІАН в Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, співчуття М.АЗАРОВ висловив в урядовій телеграмі прем’єру Державної ради Китайської Народної Республіки Вень ЦЗЯБАО.
«Щиро поділяємо гіркоту понесених втрат та сумуємо разом з усім китайським народом», - йдеться у телеграмі прем’єр-міністр України.
Як повідомляв УНІАН, у китайській провінції Хенань сьогодні внаслідок вибуху на вугільній шахті загинули 46 осіб.
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