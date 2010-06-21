Азаров висловив співчуття сім’ям китайських шахтарів

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття сім’ям загиблих внаслідок вибуху на вугільній шахті у м. Піндіншань китайської провінції Хенань.

Як повідомили УНІАН в Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, співчуття М.АЗАРОВ висловив в урядовій телеграмі прем’єру Державної ради Китайської Народної Республіки Вень ЦЗЯБАО.

«Щиро поділяємо гіркоту понесених втрат та сумуємо разом з усім китайським народом», - йдеться у телеграмі прем’єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, у китайській провінції Хенань сьогодні внаслідок вибуху на вугільній шахті загинули 46 осіб.