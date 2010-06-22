Кабмін врегулював виробництво, ввезення і вивезення наркотиків

Кабінет Міністрів збільшив квоту на вирощування конопель (Cannabis) на 809,1%, або на 8,9 тис. га до 10 тис. га в 2010 році порівняно з 2009-м.

Про це йдеться в постанові уряду №454 від 16 червня.

Також Кабмін зберіг квоту на вирощування маку снодійного (Papaver somniferum L.) на рівні 2009 року у розмірі 14 тис. га.

Крім того, Кабмін знизив квоти на виробництво трамадола в готовій лікарській формі на 7,14%, або на 146 кг до 1,9 тис. кг порівняно з 2009 роком.

Квота на ввезення трамадолу у формі субстанції становить 1,5 тис. кг

Квота на вивезення з України трамадолу в готовій лікарській формі на 2010 рік становить 1,35 тис. кг

Згідно з постановою, квота на виробництво метадону в готовій лікарській формі становить 1,9 кг, на ввезення - 338 кг