АМКУ і УСПП підписали договір про співпрацю

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексій КОСТУСЄВ і президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ підписали договір про співпрацю, передає кореспондент УНІАН.

Мета договору – співпраця організацій з розвитку і реалізації конкурентної політики на ринках України, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні.

Договором передбачено, що сторони, які підписалися, проводитимуть консультації та обмін інформацією про стан ринків, співробітничатимуть під час розробки регіональних і галузевих програм ринкових реформ, виступатимуть із спільними законодавчими ініціативами з питань розвитку конкуренції, конкурентної політики і демонополізації економіки, розроблятимуть пропозиції щодо заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції.

Крім того, сторони поширюватимуть серед підприємців і споживачів інформацію про законодавство з питань захисту економічної конкуренції, а також сприятимуть розробці і реалізації міждержавних проектів і програм, а також співпраці з державними органами і неурядовими організаціями інших держав і міжнародних організацій у питаннях захисту економічної конкуренції.

О.КОСТУСЄВ додав, що договір – це не формальність і не одноразовий акт, а документ, який передбачає проведення зустрічей, обмін інформацією, створення інформаційних структур для допомоги підприємцям у розвитку конкуренції, а також спільна робота на міжнародному рівні.

У свою чергу А.КІНАХ після підписання договору дав доручення фахівцям УСПП протягом 10 днів підготувати напрямки роботи для УСПП і АМКУ на 2010 - початок 2011 року.