У Криму оголоcили штормове попередження

У Криму оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 22-23 червня 2010 року на території Криму очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер швидкістю до 17-22 м/с.

Окрім того, до 24 червня у лісах Криму збережеться висока, місцями - надзвичайна пожежна небезпека.

22 червня на території півострова очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5 м/с, температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень - 27-32 тепла.