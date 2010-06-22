Євро на міжбанку падає

Ціни на російську валюту теж знизилися

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9060/7,9130 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2560/0,2563, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,7375/9,74805. На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар впали – 1,2313/1,2315 (понеділок - 1,2436/1,2438). У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9119.

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