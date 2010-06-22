Могильов сподівається, що викрадена студентка ще жива

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ не коментує хід розслідування кримінальної справи про викрадення студентки Київського інституту міжнародних відносин Ірини ЛАЗАРЕНКО, посилаючись на таємницю слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання, чи жива викрадена студентка, А.МОГИЛЬОВ сказав: «Я сподіваюся, що так».

Водночас він відзначив, що коментарі з цього приводу можуть зашкодити проведенню розслідування.

«Будь-яка оприлюднена інформація щодо цієї справи може зашкодити. Проводиться повний обсяг усіх необхідних заходів. Справа перебуває на контролі», - відзначив А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 22-річну студентку Київського інституту міжнародних відносин І.ЛАЗАРЕНКО 28 травня викрали невідомі біля будівлі інституту.

Батько Ірина, С.ЛАЗАРЕНКО, до 2005 року був заступником голови Фонду державного майна України, у 2000-2002 рр. - керував регіональним відділенням ФДМУ по Донецькій області.

14 червня газета “Сегодня” з посиланням на джерело у київській міліції писала, що викрадена жива.