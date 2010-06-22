Пасажири влаштували бійку та стрільбу в вагоні

Сьогодні вночі в одному з пасажирських потягів під час стоянки на залізничній станції “Миколаїв” між пасажирами сталася бійка.

Під час з‘ясування стосунків було зроблено один постріл з невідомої зброї, в результаті якого ніхто не постраждав, повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України.

На місце пригоди було направлено слідчо-оперативну групу. Під час огляду вагона у коридорі на підлозі біля одного з купе виявлено предмет, схожий на пістолет Макарова, та пістолетну гільзу.

Також було затримано 31-річного пасажира, який, зі слів очевидців, під час бійки з пасажирами цього ж вагона здійснив один постріл. Чоловік був направлений на медичне обстеження, згідно з висновками якого йому встановлено діагноз – «гостра інтоксикація внаслідок вживання алкоголю, неускладнена».

У ході складання адміністративного протоколу за ч. 1 ст. 178 КУпАП стосовно цього громадянина під час проведення особистого огляду у нього було вилучено посвідчення журналіста, видане ТОВ редакції одного журналів, дійсне до 31 грудня 2012 року, а також дозволи на зброю, видані на підставі журналістського посвідчення.

Однак, за попередніми даними, товариства, яке начебто видало журналістське посвідчення, за зазначеною у документах адресою не існує.

На одній зі станцій з потяга було знято двох громадян, відносно яких була застосована зброя травматичної дії, доставлено до лінійного відділу на станції Миколаїв і направлено на медобстеження.

Триває дослідча перевірка.