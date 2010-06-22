Мільйонери першими подолали кризу

В усьому світі в 2009 р. кількість мільйонерів збільшилася на 17,1% порівняно з 2008-м. Такі дані містяться в звіті американського інвестиційного банку Merrill Lynch. Всього в світі проживає 10 млн. мільйонерів. Доповідь визначає як мільйонера власника, щонайменше, 1 млн. дол. вільного капіталу, не рахуючи капіталу, вкладеного в активи, і не рахуючи зобов`язань, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

На першому місці за темпом приросту володарів капіталу стоїть Гонконг - в цьому регіоні Китаю показник склав 104%, на другому - Індія (51%). Третє місце займає Ізраїль - 42,7%.

В цілому оприлюднений звіт показав, що в усьому світі багаті люди першими подолали кризу і продовжили жити щасливо, хоч і почали проявляти більшу обережність, ніж раніше.

Разом з мільйонерами ознаки відновлення почала подавати і торгівля такими предметами розкоші, як особисті літаки, дорогі яхти, коштовності і витвори мистецтва, наголошується в дослідженні.