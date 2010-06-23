Експерт про еліту, податки і стратегію

Сучасній українській політичній еліті відверто не вистачає стратегічного мислення і планування. Так прокоментував дискусію навколо нового Податкового кодексу в програмі Шустер-Live заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, запропонований Податковий кодекс, зокрема, показав, що в політичній еліті дуже мало осіб, які цікавляться глобальними світовими економічними тенденціями.

«Запропонований урядом Податковий кодекс є по суті документом локального характеру, покликаним реагувати на нинішні миттєві проблеми економіки. Тоді як головної мети – стимулювання і стратегічного моделювання економіки – він не виконує», - зазначив він.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, в Україні мало економістів, які мислять глобально, відвідують якісь світові економічні та інвестиційні форуми. «В основному межа бажань вітчизняних економістів від політики – це зниження ставок ПДВ і вирішення проблеми його «неповернення». Тому виступ голови парламентського комітету Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ за результатами Петербурзького міжнародного економічного форуму – рідкісний виняток, що дозволяє сподіватися на те, що новий податковий кодекс до голосування буде модернізовано і одержить більш глобальний характер», - сказав експерт.

При цьому О.ГОЛОБУЦЬКИЙ висловив жаль, що таким чином в Україні активними є зовсім небагато політиків і фахівців, більшість же не готова до публічної дискусії на глобальному рівні.