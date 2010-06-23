Іракський студент збив 14-річну школярку на Вінниччині

У Вінницькій області затриманий громадянин Іраку, який на своєму автомобілі збив 14-річну школярку та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Державтоінспекції у Вінницькій області.

За повідомленням, 21 червня о 14.30 на автошляху Вінниця - Хмельницький водій автомобіля "Kia-Sephia", 23-річний громадянин республіки Ірак, студент Вінницького національного медичного університету, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і допустив наїзд на 14-річну жительку Вінниці. Дівчинка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована.

Після скоєння ДТП водій на автомобілі з місця пригоди зник.