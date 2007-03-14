Україна скоротить споживання енергії в металургії на 30%
18:04, 14 березня 2007Суспільство
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...на 2030 рік
Україна планує до 2030 року скоротити споживання енергоресурсів на 12%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, виступаючи на Українському енергетичному саміті в Лондоні.
За його словами, планується скоротити споживання енергоресурсів у металургії до 2030 року на 30%, а в хімічній промисловості - на 20%.
Також, як зазначив міністр, Україна планує розвивати альтернативну енергетику. Зокрема, будівництво заводів з виробництва біоетанолу, біодизеля, з переробки вугілля в синтетичну нафту, розвивати вітроенергетику і видобування шахтного метану, насамперед з шахт, які вже зупинені.
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