Міноборони має специфічні претензії до видобутку чорноморської нафти

Уряд відклав підписання Угоди про розділ продукції (УРП) щодо Прикерченської нафтогазоносної ділянки з компанією Vanco через претензії Міноборони України до запропонованої території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні на прес-конференції в Лондоні.

«З`ясувалося, що Міноборони має претензії до тих територій. Воно виявило там мінні поля часів Другої світової війни», - сказав міністр.

При цьому він не уточнив коли буде вирішене це питання.

Довідка УНІАН. У квітні 2006 року був проведений конкурс-тендер щодо розробки нафтогазоносного шельфу Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря. Переможцем конкурсу була визнана компанія Vanco International Ltd., яка в липні 2006 року подала на затвердження свій проект УРП.

Проте 18 жовтня 2006 року урядом було прийняте рішення про необхідність розробки нової редакції проекту угоди з компанією Vanco через те, що в проекті угоди компанії не враховані в повному обсязі особливості українського законодавства і не забезпечені рівні умови для співпраці. Новий проект угоди мав бути підготовлений у тримісячний термін.

У своєму проекті УРП компанія Vanco пропонувала, що на етапі розробки родовища вона матиме 80% продукції, а Україна 20%, а на етапі видобування продукції - Vanco матиме 60%, а Україна - 40%. Раніше на переговорах йшлося про те, що на етапі розробки родовища інвестор матиме від 70% до 80% продукції, а Україна - 30-20%; на етапі видобування продукту - Україна матиме мінімум 50%.