Карпатська бджола вміє виживати в суворих умовах

На Прикарпатті на базі Карпатського національного природного парку відкрили унікальну пасіку - 100 вуликів, 500 бджолосімей - з відновлення та збереження Карпатської бджоли (є також вулики, які вивозитимуть в гори).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації. За наданою інформацією, карпатська бджола - найпродуктивніша в Україні. Суворий гірський клімат з частими змінами погоди, коротке літо, тривала холодна зима, переважна більшість невеликих підтримуючих медозборів виробили у цих бджіл ряд важливих властивостей, що дозволяють їм продуктивно працювати і виживати у таких умовах. Завдання пасіки - поширення карпатської бджоли в інших національних парках, виробництво і популяризація органічних бджолопродуктів у Карпатах, еколого-просвітницька робота.

На облаштування пасіки, - єдиної такого зразка у Європі, - пішло понад 2 млн. грн. Міністерство охорони навколишнього природного середовища надало 300 тис. грн. решта - кошти Карпатського національного природного парку.

Як стверджують у прес-службі, також планується, що на базі яремчанської пасіки проходитимуть молодіжні екологічні табори, а ще за якістю меду визначатимуть стан довкілля.