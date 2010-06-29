Євростат порівняв ціни на харчі у країнах ЄС

У Данії найвищі в Європі ціни на продукти харчування.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати дослідження Євростату щодо порівняння цін на майже 500 продуктів харчування у країнах-членах ЄС у 2009 році.

Згідно з результатами дослідження, в Данії ціни на продукти харчування та безалкогольні напоїв вищі на 40%, ніж середні ціни в Європі. В Ірландії, Фінляндії, Люксембурзі, Австрії, Бельгії, Німеччині та Франції – на 10-30%.

Найдешевші ціни на продукти харчування у 2009 році були в Болгарії, Румунії та Польщі - у цих країнах ціни на харчі були на 30-40% нижчими, ніж у середньому по Європі.

В цілому ціни на продовольство у “найдорожчих” країнах Європи були вдвічі вищими, ніж у “найдешевших”.

Найдешевший хліб в Європі в 2009 році продавався в Болгарії (вартість становила 52% від середньоєвропейського рівня) та Польщі (58%), а найдорожчий – в Ірландії (132%) та Данії (146%).

Найдешевше м’ясом торгували в Польщі (вартість м’яса становила 56% від середньоєвропейського рівня) та Румунії (58%), а найдорожче – в Австрії (128%) та Данії (131%).

Ціни на молоко, сир та яйця були найнижчими в Польщі (63% від середньоєвропейського рівня) та Литві (77%), найвищими – в Ірландії та Кіпрі (137%).

Різниця в ціні на алкогольні напої у “найдешевших” та “найдорожчих” країнах становила 2,5 рази. Найдорожче алкогольні напої коштували у Фінляндії (170% від середньоєвропейської ціни), Ірландії (167%), Швеції (138%) і Данії (135%). Найдешевше алкоголем торгували у Румунії (70% від середньоєвропейського рівня), Болгарії (77%), Іспанії та Угорщині (по 84%).

Рівень цін на тютюнові вироби відрізнявся у 2009 році у країнах ЄС у 5 разів. Найдорожче сигарети продавали в Ірландії (217% середньоєвропейського рівня цін), Великій Британії (166%), Франції (133%) та Швеції (130%). Найдешевше сигарети коштували в Болгарії (46% від середньоєвропейського рівня), Румунії (47%), Литві та Угорщині (по 51%).