Народна Рада та Спілка офіцерів відзнать у Севастополі День ВМС

В Севастополі 3 липня Всеукраїнська громадська організація «Українська народна Рада» спільно із Всеукраїнською організацією «Спілка офіцерів України» проведуть заходи з відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомив заступник голови УНР, лідер Української громади Києва Сергій РУДИК.

У цей день в Севастополі відбудеться мітинг та покладання квітів до пам’ятника Гетьману Сагайдачному та Тарасу Шевченку.

Лідери УНР вручать українським морякам національні прапори та подарують їм українську літературу.

С.РУДИК також повідомив, що 3 липня в Севастополі «Українська Народна Рада» проведе засідання Великих Зборів.

4 липня 2010 року в місті Бахчисараї в рамках поїздки в Крим лідери Української Народної Ради мають зустрітися з лідерами Меджлісу кримськотатарського народу.

***Українська Народна Рада – громадська національно-патріотична організація. До складу постійно діючого оргкомітету створення УНР увійшли відомі громадські та політичні діячі, зокрема, Дмитро ПАВЛИЧКО, Іван ДРАЧ, Євген СВЕРСТЮК, Микола ПОРОВСЬКИЙ, Іван ДЗЮБА, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Степан ХМАРА.