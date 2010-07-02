Народна Рада та Спілка офіцерів відзнать у Севастополі День ВМС

05:21, 02 липня 2010
Суспільство
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... і зустрінуться з лідерами Меджлісу

В Севастополі 3 липня Всеукраїнська громадська організація «Українська народна Рада» спільно із Всеукраїнською організацією «Спілка офіцерів України» проведуть заходи з відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомив заступник голови УНР, лідер Української громади Києва Сергій РУДИК.

У цей день в Севастополі відбудеться мітинг та покладання квітів до пам’ятника Гетьману Сагайдачному та Тарасу Шевченку.

Лідери УНР вручать українським морякам національні прапори та подарують їм українську літературу.

С.РУДИК також повідомив, що 3 липня в Севастополі «Українська Народна Рада» проведе засідання Великих Зборів.

4 липня 2010 року в місті Бахчисараї в рамках поїздки в Крим лідери Української Народної Ради мають зустрітися з лідерами Меджлісу кримськотатарського народу.

***Українська Народна Рада – громадська національно-патріотична організація. До складу постійно діючого оргкомітету створення УНР увійшли відомі громадські та політичні діячі, зокрема, Дмитро ПАВЛИЧКО, Іван ДРАЧ, Євген СВЕРСТЮК, Микола ПОРОВСЬКИЙ, Іван ДЗЮБА, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Степан ХМАРА.

 

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