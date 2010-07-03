Міністр: Нацкомісія відрегулює ціни на ЖКП до рівня обґрунтованих

Міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ прогнозує ухвалення закону про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України у вересні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

«До кінця цієї сесії (Верховної Ради – УНІАН) цей законопроект має бути розглянуто на сесії і прийнято в першому читанні. Потім ми внесемо деякі зміни і зауваження до цього законопроекту. І на наступній сесії, десь у вересні, проект закону має бути затверджено», – сказав міністр.

Ю.ХІВРИЧ пояснив, що до набуття чинності закону міністерство візьме на себе функції встановлення тарифів на комунальні послуги для державних підприємств (їх близько 40) і підприємств спільної форми власності місцевих громад і обласних рад (близько 40).

«Це буде близько 70-80 підприємств, яким міністерство встановлюватиме ціни», – додав він.

Міністр також зазначив, що впродовж 2011 року в держбюджеті будуть закладені кошти на створення незалежного регулятора. За розрахунками міністерства, закон почне працювати з 1 липня 2011 року.

«Тоді ми на себе візьмемо майже всі підприємства теплопостачання і водопостачання», – уточнив Ю.ХІВРИЧ.

При цьому міністр додав, що зі створенням незалежного регулятора тарифи на житлово-комунальні послуги буде приведено до економічно обгрунтованого рівня.