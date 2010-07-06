1+1 запускає новий проект «Без мандата». Прес-конференція в УНІАН

7 липня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція з нагоди запуску на телеканалі “1+1” нового проекту «Без мандата» за участі представників українського політикуму. Учасники: ген.директор групи компаній «1+1» Олександр Ткаченко та продюсер програми «Без мандата» Оксана Кучерова. Телеканал «1+1» оголошує про запуск нового телевізійного проекту «Без мандата», у якому запрошує взяти участь представників української політики, які отримають унікальну можливість довести не лише на словах, але й на справах свою готовність відстоювати інтереси пересічних українців. Суть шоу: на один тиждень відомий український політик відмовляється від звичного способу життя, лишає своє оточення, відмовляється від охорони, референтів і помічників та відключає усі засоби зв’язку із власним офісом. Протягом 7 днів він живе у звичайній родині, допомагає вести господарство та вирішувати побутові проблеми. Що з того виходить, протягом 24 годин на добу відстежує знімальна група каналу «1+1».

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.