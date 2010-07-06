Палестинець намагався вивезити зі Львова 11 старовинних ікон

Працівники митного поста «Львів – Аеропорт» Львівської митниці запобігли вивезенню за межі України 11 старовинних старовинних ікон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, громадянин Палестини, прямуючи з України до Туреччини літаком рейсом “Львів – Стамбул”, у митній декларації вказав, що має 70 доларів США і не везе з собою предметів, обов’язкових для декларування. Однак під час митного контролю багажу серед особистих речей у дорожній сумці митники виявили 11 старовинних ікон на дерев’яній основі.

За цим фактом, за ст. 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Ікони затримано, їхню оцінку буде проведено додатково.