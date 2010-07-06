Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – за 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 5 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також без змін відучора – 9,80/9,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 9,65-9,88 грн./євро, з продажу – в межах 9,89-10,00 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 5 липня майже не змінився і сьогодні становить 0,2450/0,2547 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2515 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2500-0,2570 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 7,88 грн./дол., продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро у банках Києва трохи підвищився відучора і сьогодні становить 9,80/9,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,65-9,88 грн./євро, з продажу – в межах 9,91-9,99 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці сьогодні не змінився порівняно з 5 липня – 0,2444/0,2546 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2515 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2500-0,2570 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,93 грн., євро – 9,65/9,95 грн., рубль – 0,2250/0,2530 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,925 грн., євро – 9,70/10,05 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,87/7,915 грн., євро – 9,75/10,00 грн., рубль – 0,2490/0,2560 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 6 липня, становить: гривні до долара США – 7,9096, до євро – 9,91152, до російського рубля – 0,25423.