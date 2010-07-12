Викрито 19 злочинів в аграрному секторі

У Вінницькій області з початку року викрито 19 злочинів, скоєних в аграрному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі обласного управління міліції.

Зокрема, з початку року вже скоєно 5 злочинів крадіжок – заволодіння зерном кукурудзи в кількості 100 тонн, викрадення зі складу 3 тонн насіння люцерни, крадіжка 740 кг селітри та інші.

Також задокументовано 6 злочинів, пов’язаних із привласненням та розтратою основних засобів на суму понад 1 млн. грн. Так, службові і посадові особи одного із сіл Тростянецького району, зловживаючи службовим становищем, привласнили сільгосптехніку в кількості 16 одиниць на суму 414 тис. грн., яка перебувала в платному користуванні, зазначили у прес-службі.

Викрито також 6 злочинів за фактом незаконного надання у користування земель сільгосппризначення площею понад 400 га. Посадові особи Жмеринської райдержадміністрації шляхом складання завідомо неправдивих документів незаконно передали в оренду фермерському господарству земельну ділянку Демидівської сільської ради площею 400 га строком на 49 років, чим завдали збитків державі на 240 тис. грн.

Викрито також злочинну діяльність посадових осіб одного із підприємств Барського району, які шляхом різних протиправних оборудок з зерном державі завдано збитків на майже 3 млн. грн.