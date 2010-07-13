У Рівненській області пацієнт психіатричної лікарні убив трьох людей

Пацієнт психіатричної лікарні в Сарнах Рівненської області відламав ніжку від ліжка і накинувся з нею на сусідів по палаті.

Як повідомляє ТСН.ua, двоє чоловіків загинули відразу, ще один кілька годин тому помер в реанімації. За життя ще двох медики борються до цих пір.

Інцидент відбувся в ніч на 12 липня. Унеділю увечері 39-річного чоловіка, який бігав по місту в нижній білизні і загрожував всіх убити, затримали і госпіталізували. Чоловік одержав ліки, і через те, що був в стані психомоторного збудження, його пристебнули до ліжка спеціальними ременями.

Як з`ясувалося, в психлікарні пацієнта знали, він знаходився на обліку і сам приходив на лікування. Раніше він вже влаштовував надзвичайні ситуації в лікарні - одного разу вибив вікно, узяв уламок скла і захопив хворих в заручники. Втім, тоді чоловіка вдалося заспокоїти і обійшлося без жертв.

На цей раз пацієнта помістили в палату, де вже було вісім пацієнтів - чоловіки від 30 до 80 років. О пів на третю ночі санітари почули в палаті крики.

Як пацієнт звільнився від ременів, зараз невідомо. Він зламав спинку ліжка і завдав смертельних ударів по голові пацієнтам, які в цей час спали. Поранення одержав і санітар, який кинувся рятувати людей.

Пізніше з`ясувалося, що чоловік вже відсидів дванадцять років за вбивство людини. Тепер проводиться перевірка щодо належного виконання працівниками лікарні своїх обов`язків.

Тим часом, небезпечний пацієнт і далі в лікарні, його ізолювали і виставили біля палати охорону.