У Азарова задумали реструктуризацію ДАК «Хліб України»
Слаута: проект постанови вже готовий
|Віктор Слаута
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ми пропонуватимемо, напевно, вже восени Верховній Раді її реструктуризувати», – сказав В.СЛАУТА, додавши, що відповідний проект постанови вже готовий і проходить узгодження в зацікавлених відомствах і міністерствах.
Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Хліб України» створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року №1000.
ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогодні – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський і Миколаївський портові елеватори.