У Азарова задумали реструктуризацію ДАК «Хліб України»

Кабінет Міністрів України ініціює проведення реструктуризації державної акціонерної компанії «Хліб України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми пропонуватимемо, напевно, вже восени Верховній Раді її реструктуризувати», – сказав В.СЛАУТА, додавши, що відповідний проект постанови вже готовий і проходить узгодження в зацікавлених відомствах і міністерствах.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Хліб України» створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року №1000.

ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогодні – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський і Миколаївський портові елеватори.