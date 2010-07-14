Бельгійці розробили для Києва проект освітлення Майдану

Бельгійські фахівці пропонують Києву реалізувати розроблені ними проекти освітлення Майдану Незалежності, фунікулера та низки історичних будівель та споруд. Проекти запропоновано до реалізації в рамках підготовки столиці України до проведення фіналу чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, питання реалізації проектів зовнішнього святкового освітлення з застосуванням нових енергозберігаючих технологій, як одне з перспективних напрямків співробітництва Києва та Бельгії обговорювалось сьогодні під час зустрічі першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні Марком ВІНКОМ.

Сторони обговорювали окремі питання програми візиту до столиці України у рамках Економічних місій бельгійського принца ФІЛІПА, запланованого на листопад 2010 року. На зустрічі йшлося про можливі напрямки співпраці з Київською міською владою, про вже існуючі в столиці інвестиційні проекти з залученням бельгійського капіталу (вони стосуються здебільшого електротранспорту), а також висловлювалися нові пропозиції для розгляду.

Під час розмови посол висловив прохання дозволити бельгійському посольству власним коштом реалізувати проект вечірньої підсвітки пам’ятника першому київському трамваю бельгійського виробництва, встановленому на Поштовій площі, та приурочити його презентацію до візиту принца. О.ПОПОВ підтримав цю пропозицію.

Перший заступник голови КМДА подякував М.ВІНКУ за усі надані пропозиції та запевнив його, що перспективні напрямки співпраці вже найближчим часом будуть розглянуті фахівцями.

«Ми з задоволенням надамо вам усі можливості для втілення у життя запропонованих проектів. Безумовно, це актуально для столиці та сприятиме не тільки подальшому укріпленню стосунків Києва та Брюсселя, але й активному розвитку туризму», – наголосив О.ПОПОВ.

***Економічні місії спадкового принца бельгійської корони ФІЛІПА, започатковані у 1993 році його батьком, Королем АЛЬБЕРТОМ II, здійснюються у різні країни світу, вони відіграють важливу роль у зовнішньоекономічній політиці Бельгії та мають принципове значення для розвитку економічних відносин країни з іншими державами, зазвичай супроводжуються великими делегаціями урядовців і підприємців та завершуються підписанням важливих економічних контрактів. Бельгійське посольство вносить пропозиції та врегульовує питання програми візиту.