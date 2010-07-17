КМДА допускає примусове стягнення боргу за газ

Київська міська державна адміністрація допускає примусове стягування боргу за газ з «Київенерго» за рахунок коштів населення, сплачених за житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник голови міськдержадміністрації Олександр МАЗУРЧАК після засідання розширеної колегії КМДА з питань підготовки столиці до зими та до нового опалювального сезону.

«У нас на сьогодні є факти, коли люди сплачують нормально за останні місяці - майже 100%, тому говорити, що мешканці погано платять, ми не можемо. Але проблема в тому, що з коштів, які йдуть «Київенерго» за тепло, гарячу воду, - з них дуже мало коштів йде за газ», - зазначив О.МАЗУРЧАК.

За його інформацією, за попередній рік населення заплатило «Київенерго» за послуги близько 600 млн. грн., але з них за газ майже нічого не було сплачено компанією: «Фактично нічого за попередній рік. Йшло тільки з бюджету».

О.МАЗУРЧАК відзначив, що хоча в столиці й діяли низькі тарифи, однак, за висновком інспекції з цін, 63% у тарифі – це газ. «Якщо не буде з нами домовленості на наступному тижні по сплаті за газ серйозної частки від цієї суми, яка надходить від людей, ми вимушені будемо застосовувати... Є така постанова Кабміну № 1072, і там є примусовий алгоритм стягнення оплати за газ. Тобто, на рівні ГІОЦ (Головний інформаційно-обчислювальний центр – УНІАН) будуть забиратись гроші і віддаватись НАК «Нафтогаз України» в розмірі тому, який визначить комісія, НАК, МінЖКГ…», - наголосив заступник голови КМДА.

За його поясненням, за газ не сплачувалось компанією через те, що вони очікували отримати компенсацію з різниці в тарифах, і ці кошти направити на погашення своїх боргів.

Згідно з офіційними даними КМДА, «Київенерго» станом на 1 липня 2010 року заборгувало ДК «Газ України» за природний газ 2 млрд. 53,54 млн. грн.; ЗАТ «ЕК «ДАРтеплоцентраль» - 39,96 млн. грн.