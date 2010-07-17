Гурвіц пояснив, чому Одеса - місто режимне

Урочиста церемонія відкриття Міжнародного кінофестивалю, в якому беруть участь зірки світового і вітчизняного кіно Рутгер ХАУЕР, Володимир МАШКОВ, Лариса УДОВИЧЕНКО та інші актори і режисери, відбулася в п`ятницю ввечері в Одеській опері.

За словами президента ОМКФ Вікторії ТІГІПКО, яка відкрила кінофорум, «в його конкурсній програмі будуть продемонстровані 16 картин, створених в Італії, Іспанії, Франції, США, Німеччині, Перу, Канаді, Україні, Японії, Росії, Індії, Польщі і Голландії».

Відкриє фестиваль показ фільму Паскаля ШОМЕ «Серцеїд» з Роменом ДЮРІ і Ванессою ПАРАДІ, а завершиться він прем`єрою картини Дмитра МЕСХІЄВА «Людина біля вікна», головну роль у якій виконав Юрій СТОЯНОВ, котрий також виступив і співавтором сценарію.

Участь у церемонії відкриття взяли знаменитий письменник-гуморист Михайло ЖВАНЕЦЬКИЙ, міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК, голова облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК.

Вітаючи учасників фестивалю, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, зокрема, зазначив: «Одеса - місто режимне. У нас круглий рік діє суворий режим сприяння культурним і розважальним подіям. Одеса - не тільки столиця гумору, а й кіно, яке чудово поєднується з гумором. Бальзак вважав, що Мистецтво – це одяг нації. У цьому сенсі Одеса завжди виглядала вишукано, адже вона наслідувала передові віяння моди і сама створювала моду».

Народний артист Росії В.МАШКОВ сказав, що прибув до Одеси не з порожніми руками: «Закінчилися зйомки картини «Край» чудового режисера Олексія УЧИТЕЛЯ, яку знімали під Санкт-Петербургом. Прем`єрний показ фільму у вересні зробимо в Одесі». Він також висловив подяку організаторам форуму за вручений цінний приз: «Дякую вам за величезний чистісінький кристал любові, обіцяю розділити цей кристал з усіма, хто робив картину «Ліквідація».

Як повідомили організатори кінофоруму, в конкурсну програму фестивалю включені: "Нога Бога" (Італія); "Товстуни" (Іспанія); "Мамонт" (Франція); "Мій суїцид" (США); "Перукарка" (Німеччина); "Жовтень" (Перу, Іспанія); "Гума" (США, Франція); "Святий Джон з Лас-Вегаса" (США); "Рік плотояддя" (Канада); "Пістолет Страдіварі" (Україна, Росія); "Дорога, фільм" (США, Індія); "Символ" (Японія); "Дітям до 16+" (Росія); "Колисанка" (Польща); "Кондитер" (Голландія); "Скелети" (США).

Головний приз фестивалю - статуетка «Золотий Дюк», яка є точною копією нагороди, що вручалася переможцям кінофестивалю «Золотий Дюк», який проводився в Одесі в 1980-90 роки і став продовженням «Одеської альтернативи».

Конкурсанти змагатимуться за першість у номінаціях: найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор, а також встановлено дві спеціальні премії - приз глядацьких симпатій і спеціальний вибір журі фестивалю.

Володаря головного призу визначить міжнародне журі на чолі з голландським класиком арт-хауса Йосом СТЕЛЛІНГОМ. До складу журі входять французький актор Грегуар КОЛІН, відомий кінокритик і голова Союзу кінематографістів України Сергій ТРИМБАЧ, арт-директор фестивалю «goEAST» Світлана СІКОРА і російський кінопродюсер Сергій ЧЛІЯНЦ.

На кінофорумі заплановані також позаконкурсні і спеціальні покази фільмів, які пройдуть у п`яти кінотеатрах, зокрема програма «Фестиваль фестивалів», ретроспективи Кіри МУРАТОВОЇ, Федеріко Феліні, кращих фільмів Одеської кіностудії, заявлені також спеціальна французька програма і дискусійні клуби.

Усього в рамках фестивалю буде показано понад сто фільмів, зокрема прем`єри світових хітів останнього сезону. Очікується, що їх проглянуть протягом тижня, з 17 до 24 липня, близько 40 тисяч одеситів і гостей міста.