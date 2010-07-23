Останні 5 моряків з затриманого в Туреччині судна повертаються в Україну

Міністерство закордонних справ України забезпечило повернення на Батьківщину 10 українських моряків з затриманого у квітні в Туреччині судна „Сормовський 17”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, цю інформацію сьогодні підтвердив журналістам заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО.

За його словами, ситуація з десятьма українськими моряками з судна „Сормовський 17”, яке у квітні 2010 року було затримане турецькою владою у порту м.Ізміт, вирішена.

„Завдяки вжитим МЗС України заходам забезпечено повернення на Батьківщину наших співвітчизників, які опинилися в скрутній ситуації та були кинуті напризволяще судновласником”, - зазначив Р.ДЕМЧЕНКО.

Першу групу українських моряків у складі п’яти осіб було відправлено до України 15 липня.

21 липня решта 5 моряків залишили корабель через несприятливі умови та завдяки сприянню МЗС повертаються на Батьківщину 23 липня цього року.

„Питання захисту прав та інтересів українських моряків продовжує залишатися на особливому контролі керівництва зовнішньополітичного відомства України”, - наголосив Р.ДЕМЧЕНКО.