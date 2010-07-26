Міліція перекрила два канали надходження наркотиків

У Житомирській області міліція викрила два канали надходження наркозасобів на територію області та вилучили амфетаміну та гашишу на загальну суму близько 400 тисяч грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області з посиланням на першого заступника начальника обласного УМВС Сергія ТАЛЬКА.

За його словами, затримання кур’єрів з оптовими партіями наркотиків стало завершальним етапом спецоперацій міліції зі знешкодження злочинних угруповань, що займались розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин на території Житомирщини.

Як зазначив С.ТАЛЬКО, про появу окремих фактів збуту амфетаміну у розважальних закладах ряду міст області оперативники знали ще на початку червня. Впродовж двох місяців тривала детальна перевірка інформації та налагодження контакту з дрібними реалізаторами. Через них і вийшли на оптового продавця, з яким після тривалих переговорів домовились про закупівлю амфетаміну, 1 кг якого за цінами чорного ринку коштує близько 200 тис. грн., сказав він.

Як розповів С.ТАЛЬКО, 23 липня близько 20-ї години поблизу м. Коростишева було зупинено автомобіль «Мерседес», за кермом якого перебував 29-річний киянин, директор підприємства. Під час його огляду було виявлено 1 кг психотропної синтетичної речовини амфетаміну, призначеного для подальшої реалізації.

Вже наступного дня, 24 липня, оперативники завершили проведення ще однієї спецоперації, цього разу з викриття каналу надходження наркотичних засобів до однієї з установ виконання покарань. Поблизу села Зарічани було зупинено автомобіль під керуванням 33-річного житомирянина, у якого вилучено 600 грамів гашишу. За даними оперативників, цей сильний наркотичний засіб призначався для осіб, які відбувають покарання. Його вартість за цінами чорного ринку становить близько 90 тис. грн.

На даний час затримано 6 учасників злочинних угруповань. Вирішується питання про порушення кримінальних справ за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Перевірка щодо встановлення всіх фактів надходження наркотичних засобів та учасників злочинної діяльності триває.