Рекорд Європи: 12 млн. доз кокаїну

Служба безпеки України вилучила з незаконного обігу рекордну для Європи партію кокаїну вартістю 180 млн. доларів.

Про це повідомила сьогодні журналістам начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«У результаті заходів, спрямованих на припинення діяльності транснаціональних організованих злочинних угруповань, які спеціалізуються на контрабанді кокаїну з країн Латинської Америки до Європи, ліквідовано канал контрабандного переміщення важкого наркотику до України з використанням морського транспорту», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Вона повідомила, що в середині липня до порту Одеси з Венесуели прибули два контейнери з індукційними плавильними печами, які були у використанні. В результаті ретельного догляду бетонних конструкцій співробітниками СБУ, митниці, прикордонної служби у спеціально обладнаних схованках було виявлено 1192,95 кг кокаїну. За словами М.ОСТАПЕНКО, ці наркотики було розфасовано у 1200 брикетів – всього 12 млн. доз.

Орієнтовна вартість наркотичного засобу становить майже 180 млн. доларів.

За словами М.ОСТАПЕНКО, одержувачем вантажу на території України була комерційна структура з Івано-Франківської області. Вказана фірма була нещодавно акредитована в митних органах і це була її перша зовнішньоекономічна операція, що «посилювало підозру правоохоронців про створення СПД спеціально для здійснення контрабандної оборудки».

Результатом спецоперації, яка проходила на території Одеської, Івано-Франківської та Львівської областей, СБУ у взаємодії з іншими правоохоронними органами було затримано п’ять осіб, які підозрюються у скоєнні цього злочину. Зокрема, це громадяни Росії, Німеччини, Болгарії та двоє громадян України.

М.ОСТАПЕНКО також повідомила, що слідчим відділом управління СБУ в Одеській області за фактом контрабанди кокаїну порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 305 Кримінального кодексу України.

«Протягом останнього місяця Службою безпеки у взаємодії з іншими уповноваженими органами викрито вже третій випадок контрабандного переміщення кокаїну з країн Латинської Америки до України з використанням морського транспорту. З незаконного обігу вилучено понад 1900 кг зазначеного наркотику», - наголосила М.ОСТАПЕНКО.