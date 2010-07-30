Екс-голова ДКЦПФР не повернеться на посаду за рішенням суду

Анатолій БАЛЮК задоволений рішенням суду, який визнав незаконність його звільнення з посади голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), але не має наміру знову очолювати це відомство.

Про це А.БАЛЮК заявив УНІАН, коментуючи рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 27 липня, який визнав незаконним його звільнення з посади голови ДКЦПФР у червні 2009 року.

“Історичну справедливість відновлено. Я цілком задоволений рішенням суду, але не маю наміру повертатися на цю посаду. Зараз там працює інша людина. Я бажаю їй успіхів у роботі”, - сказав А.БАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2009 року Кабінет міністрів звільнив А.БАЛЮКА з посади голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, призначивши на цю посаду Сергія ПЕТРАШКА.

У березні 2010 року головою комісії призначено Дмитра ТЕВЕЛЄВА.

На сьогодні А.БАЛЮК обіймає посаду виконавчого директора з питань валютного регулювання та контролю Національного банку України.