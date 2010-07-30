Хто захистить мораль на телебаченні?

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не погодила проект закону «Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі», розроблений Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради з посиланням на першого заступника голови Національної ради Оксану ГОЛОВАТЕНКО.

„Сьогодні ми ухвалили дуже позитивне рішення для всієї індустрії. НЕК направила до Нацради на погодження законопроект „Про захист суспільної моралі”, в якому передбачається право комісії перевіряти телерадіоорганізації”, - зазначила вона.

Між тим, за словами О.ГОЛОВАТЕНКО, закон чітко визначає, що це є повноваженням виключно Національної ради. “Національна рада не погодила цей законопроект, оскільки він суперечить законодавству. Це наша принципова позиція”, - підкреслила вона.

Рішення Національної ради про непогодження законопроекту та обґрунтування цього рішення буде надіслано до Національної експертної комісії, додала О.ГОЛОВАТЕНКО.

Крім того, поінформувала вона, ще один документ, надісланий до Національної ради цією ж Комісією - Інструкцію про порядок проведення експертизи, - було залишено без розгляду, оскільки повноваженнями Національної ради не передбачено погодження, затвердження чи розгляд подібних документів.

Не погодила Національна рада і розроблений Міністерством транспорту і зв’язку України проект закону „Про особливості здійснення закупівель за державні кошти телекомунікаційних послуг, в тому числі з ретрансляції радіо та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів)”.

Як пояснив голова Національної ради Володимир МАНЖОСОВ, у запропонованому проекті є неузгодження з Конституцією України і Законом України „Про телебачення і радіомовлення”.

Крім цього, сьогодні на засіданні не було погоджено проект постанови Кабінету міністрів України „Про заходи щодо впровадження поширення радіопрограм Національної радіокомпанії України у діапазоні 87,5-108 МГц”.