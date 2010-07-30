Кредит МВФ трохи підвищив рейтинг України

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s підвищила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті на один ступінь - з «В» до «В+» і довгостроковий кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті — з «В+» до «ВВ-». Про це йдеться у повідомленні Standard & Poor’s, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно довгострокові суверенні рейтинги виведені зі списку CreditWatch («рейтинги на перегляді») з позитивним прогнозом, куди їх було розміщено 22 липня 2010 р. «Ми підтверджуємо короткострокові суверенні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «В». Прогноз — «Стабільний»» - зазначається у повідомленні.

Рейтинг за національною шкалою також підвищено на один ступінь — з «uaA+» до «uaAA-». Оцінка ризику переказу і конвертації валюти була підвищена до рівня «В+» — відповідно до суверенного рейтингу за зобов`язаннями в іноземній валюті. Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту підтверджено на рівні «4».

S&P відзначає, що рейтингова дія стала наслідком схваленням Виконавчим комітетом Міжнародного валютного фонду (МВФ) рішення про надання Україні стабілізаційного кредиту (на 29 місяців) у розмірі 15,15 млрд. дол., «що є надійною опорою політичної стратегії уряду і дає Україні негайний доступ приблизно до 2 млрд. дол.»

«Ми вважаємо, що програма МВФ збільшить шанси реалізації стабілізаційних заходів, що підвищить стійкість української економіки і фінансів суспільного сектора, — заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Кай ШТУКЕНБРОК. — Рішення Уряду України підвищити внутрішні тарифи на газ — вражаюче свідоцтво нового політичного рішення з відновленню фінансового становища «Нафтогазу» і виконання умов програми МВФ». Програма МВФ також знижує нестійкість зовнішньоекономічних показників України шляхом забезпечення фінансування в іноземній валюті.

У повідомленні S&P зазначається, що економіка України відновлюється на фоні нормалізації умов торгівлі. Упевненість у перспективах політичної стабілізації і поверненні до економічного зростання також позначилася на поступовому відновленні доступу до короткострокового зовнішнього фінансування корпоративного сектора країни. Проте корпоративний і банківський сектори продовжують скорочувати свій зовнішній борг; цей процес компенсується зростанням зовнішніх запозичень суспільного сектора. «Ми очікуємо, що дефіцит по рахунку поточних операцій України скоротиться більш ніж наполовину в 2010 р. до менш ніж 1% ВВП. Проте більш як 60% експорту України становить продукція хімічної і сталеливарної галузей, піддаючи економіку (і номінальний ВВП, податкову базу) ризику волатильності» - відзначає S&P .

Також повідомляється, що в результаті успішних переговорів про скорочення для «Нафтогазу» цін на російський газ, що імпортується, на 30% і підвищення внутрішніх тарифів на газ на 50% уряд посилив фінансову позицію цього дистриб`ютора газу, що належить державі. Очікується, що перерахунки з держбюджету «Нафтогазу» в 2010 р. становитимуть 1% ВВП і 0% в 2011 р.

«Прогноз «Стабільний» відображає відносно низький рівень державного боргу і значні природні і людські ресурси країни і водночас волатильну, недостатньо стабільну економіку, — пояснив К.ШТУКЕНБРОК. - Це, у свою чергу, зумовлено недостатньою диверсифікацією економіки, політичною нестабільністю протягом певного історичного періоду і наслідками безпрецедентного кредитного буму у приватному секторі, який призвів до високого рівня фінансового важеля».