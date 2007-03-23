СБУ запобігла замаху на губернатора Житомирської області Павленка

Служба безпеки України запобігла терористичному акту, який готувався на голову Житомирської обласної державної адміністрації Юрія ПАВЛЕНКА.

Про це повідомляється в сьогоднішньому випуску газети "Коммерсант-Украина" (№48).

За словами виконуючого обов`язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, серйозна інформація про погрози на адресу губернатора надійшла ще в лютому цього року. Такі відомості СБУ зберігала в строгому секреті протягом двох місяців, проте на даний момент злочин розкрито, людина, що готувала його, затримана, а вибухівка вилучена, уточнив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Власне Ю.ПАВЛЕНКА правоохоронні органи попередили про замах, що готується, відразу ж, як тільки поступив відповідний сигнал. Попередження він сприйняв "скоріше як застереження, ніж реальність" і навіть не посилив охорону. При цьому губернатор Житомирської області висловив переконання, що погрози на його адресу не пов`язані ні з бізнесом, ні з політикою, ні з особистими мотивами. Ю.ПАВЛЕНКО назвав це "пустощами".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що в лютому цього року СБУ одержала інформацію про загрозу життю і здоров`ю одного з керівників облдержадміністрації. Завдяки вжитим заходам СБУ була затримана особа, у якої вилучено вибухівку.