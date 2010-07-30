На завтра Україні обіцяють спеку

Завтра в Україні буде спекотно.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 31 липня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-26°, вдень 29-34°, в східній частині 35-39°; в західних областях вночі 10-15°, вдень 25-30°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

30 липня температура води в Чорному та Азовському морях 25-27°, в Дніпрі біля Києва 26°.