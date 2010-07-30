Термін реєстрації мопедів та скутерів продовжили

Термін обов’язкової реєстрації скутерів і мопедів продовжено до 1 листопада, повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України з посиланням на постанову уряду №1371 від 23 липня 2010 р. У МВС нагадують, що цю процедуру планувалося здійснити до 1 липня цього року. Втім враховуючи, що з певних причин реєстрація таких транспортних засобів офіційно розпочата лише з 9 червня, термін оформлення продовжили.

Згідно вимог постанови КМУ, перша реєстрація скутерів і мопедів, які були придбані до 1 січня 2010 року, може проводитися без надання власником документів на право власності, лише на підставі відповідної заяви. А от водії, які придбали мопед або скутер у 2010-му, для офіційного оформлення повинні надати документи, що підтверджують законність їх придбання (довідку-рахунок, біржові угоди тощо).

Крім того, для керування двоколісною технікою з об`ємом двигуна до 50 см3, водіям необхідно мати водійські посвідчення категорії «А1», нагадує прес-служба ДАІ. Отримати їх можуть усі бажаючі, які досягли 16-річного віку та пройшли відповідне навчання. Державтоінспекція України радить водіям поставитися серйозно до змін у законодавстві, й не затягувати ані з реєстрацією, ані з отриманням посвідчення відповідної категорії.