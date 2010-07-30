Злочинець зґвалтував 4-річну дівчинку

У Донецькій області оголошено розшук злочинця, який зґвалтував і завдав тілесних ушкоджень 4-річній дівчинці, жительці міста Маріуполя.

Про це повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління ГУМВС України в Донецькій області. У повідомленні наголошується, що 27 липня до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в будинку 252 на бульварі Шевченка, між 7 і 8 поверхами, знайдено 4-річну непритомну дівчинку, з видимими тілесними ушкодженнями і слідами зґвалтування.

Під час перевірки було встановлено, що вона близько 14.00 гуляла з двома малолітніми дітьми між будинками 69 і 71 по бульвару 50 років СРСР, біля дитсадка №120. У цей час до них підійшов чоловік і, пообіцявши показати цуценят, узяв дівчинку за руку і відвів у будинок №252 на бульварі Шевченка, де скоїв злочин.

Правоохоронці оголосили зловмисника в розшук і повідомили його прикмети: вік – 25-35 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся чорного кольору зачесане назад. Насильник був одягнутий у футболку білого кольору, сині джинси, темні полотняні тапочки.

Правоохоронці називають особливі прикмети зловмисника: над бровою садно або шрам, особлива прикмета - темний наліт на зубах.

В даний час особовий склад міліції міста Маріуполя переведено на посилений варіант несення служби, на пошуки злочинця кинуто всі сили.

Міліція просить громадян не «залишатися байдужими до цієї події», і якщо хтось має у своєму розпорядженні будь-яку інформацію про обставини того, що сталося або про особу невідомого, просить негайно повідомити в органи внутрішніх справ за телефонами у Маріуполі: 33-30-53, 33-33-57, 33-21-48 або 102.

Правоохоронці наголосили, що всім інформаторам конфіденційність гарантується.