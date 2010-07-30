На Сумщині зріс рівень злочинності

На Сумщині з початку року рівень злочинності зріс на 16%.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Сумської області Петро ЛІЩИШИН, на фоні зростання загального рівня злочинності в цілому по державі на 32,7%, в Сумській області з початку року динаміка зростання злочинності не перевищує 16%, а відсоток розкриття злочинів збільшився з 71,7 у 2009 році до 79% у поточному, в тому числі тяжких та особливо тяжких – з 63,3 до 73,6%.

Всього ж у першому півріччі цього року на Сумщині зареєстровано 5035 злочинів, що на 664 (або на 15,2%) більше, порівняно з аналогічним періодом 2009 р.

Зростання злочинності спостерігається в усіх районах, за винятком Буринського, Великописарівського, Ямпільського, Ковпаківського у місті Суми та в обласному центрі загалом.

Водночас в Охтирському районі рівень злочинності зріс на 78,4%, у Шосткинському – на 49,2%, у Білопільському – на 45,9%, в Сумському – на 44,2% і у Недригайлівському – на 40,4%.

Утричі збільшилася кількість умисних підпалів майна, майже вдвічі – крадіжок приватного майна, більш як на половину – шахрайств, на 20% – тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками.

Недостатньою є протидія злочинам у сфері економіки, яких викрито майже на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року, зазначили у прокуратурі.