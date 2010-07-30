У Львові туристів охоронятиме міліція

У Львові у привабливих для туристів місцях працюватимуть додаткові патрульні бригади, для забезпечення безпеки туристів та попередження можливих випадків хуліганства.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як наголошується у повідомленні, в результаті тісної співпраці з гідами-екскурсоводами Львова та ґрунтуючись на результатах соціологічних опитувань туристів, управління культури та туризму Львівської міської ради визначило основні об’єкти, привабливі для туристів, ключові місця перетину туристичних маршрутів у місті та місця скупчення туристичних груп.

«З метою забезпечення правопорядку, попередження фактів жебрацтва та хуліганства в місцях найбільшої концентрації туристичних потоків на території міста - управління культури та туризму звернулося до Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області з клопотанням про виділення додаткових патрульних бригад», - зазначив у коментарі УНІАН начальник відділу туризму Львівської міської ради Оксана МИСЬКОВИЧ.

За її словами, питання забезпечення правопорядку на території міста Львова в місцях перетину туристичних маршрутів та безпеки туристів взято Львівським міським управлінням ГУМВС України у Львівській області на постійний контроль, для цього розроблено ряд оперативних заходів.

«Для попередження порушень громадського порядку та злочинів Львівське міське управління ГУМВС України у Львівській області дало відповідні вказівки начальникам територіальних райвідділів міліції Львова та командиру батальйону патрульної служби при ЛМУ про здійснення комплексу оперативно-профілактичних заходів щодо забезпечення належного правопорядку в даних місцях. Зобов’язано також дільничних інспекторів міліції та працівників кримінальної міліції у справах дітей постійно проводити відповідну профілактичну роботу з молодими особами, які збираються чи проживають у місцях концентрації туристичних потоків з метою попередження вчинення ними правопорушень», - розповів у коментарі агентству в.о начальника управління Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області Станіслав БРОНЕВИЦЬКИЙ.