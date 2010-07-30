Соціальний центр Тимошенко став урядовим

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1552-р від 28 липня 2010 року перейменував державну установу "Соціальний контактний центр" на "Урядовий контактний центр".

Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Уряд доручив Фондові державного майна, Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України і державній установі "Урядовий контактний центр" забезпечити укладення договору оренди приміщень на умовах відшкодування балансоутримувачеві нежитлового будинку по вул. Еспланадній, 8/10, у м. Києві фактичних витрат, пов’язаних з їх утриманням.

Як повідомляв УНІАН, уряд розпорядженням № 1456-р від 19 липня 2010 року передав державну установу “Соціальний контактний центр” до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України.

Довідка УНІАН. Соціальний контактний центр був відкритий в липні 2009 року в Міністерстві праці і соціальної політики згідно з рішенням уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Державна установа “Соціальний контактний центр” була створена з метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ і організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування і їх взаємодії.

Фінансування центру в 2009 році здійснювалося Міністерством фінансів за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.