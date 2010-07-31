Тігіпко про Іран, літаки, нафту і багаторічний досвід

Україна й Іран мають великий потенціал для співпраці в галузі літакобудування, нафто- і газовидобування –

Київ. 30 липня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО відзначає великий потенціал України й Ірану в питаннях співпраці в галузі літакобудування, а також нафто- і газовидобування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, про це він заявив 29 липня під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Акбаром ГАСЕМІ-АЛІАБАДІ.

Також С.ТІГІПКО відзначив, що після спаду минулого року двостороння торгівля між країнами почала поновлюватися швидкими темпами. Зокрема, український експорт до Ірану з початку року зріс більш ніж на 40%, а імпорт – більш ніж на 60%.

«На Близькому Сході Іран є одним з ключових торгових партнерів України. Важливо, що значну частку українського експорту до Ірану становить високотехнологічна продукція машинобудування», – відзначив С.ТІГІПКО.

Кажучи про потенціал співпраці у сфері літакобудування, віце-прем`єр відзначив, що Іран уже виробляє й експлуатує літаки Ан-140 і висловлює зацікавленість у придбанні й ліцензійному складанні літаків Ан-148.

«Також є взаємна зацікавленість у співпраці у сфері нафто- і газовидобування. Іран володіє великими покладами цієї корисної копалини, а Україна – багаторічним досвідом і технологіями. Обидві сторони налаштовані на взаємовигідну співпрацю», – наголосив С.ТІГІПКО.