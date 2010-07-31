Китай уперше дозволив оприлюднити доповідь МВФ

Китайський уряд дозволив публікацію доповіді Міжнародного валютного фонду вперше з 2006 року, повідомляє BBC News. Раніше КНР забороняла оприлюднення цих документів у себе, оскільки вони містили жорстку критику валютної політики країни. МВФ вважав, що Китай штучно занижує вартість юаня для вигоди своїх експортерів.

Нинішній звіт також містить критику, проте її тон значно знижений. У ньому вказано, що деякі директори МВФ вважають курс юаня заниженим, проте інші не згодні з такою думкою. В цілому заниження курсу юаня оцінюється в 5-27 відсотків.

ЄС і США неодноразово закликали Китай дозволити своїй валюті зміцнитися, проте з 2008 року Пекін ігнорував їх вимоги. Навесні 2010 року китайський ЦБ трохи розширив валютний коридор для юаня, проте до його значного зміцнення це не привело.

Низький обмінний курс юаня називають однією з найсерйозніших проблем світової економіки, оскільки Китай формує дуже велике позитивне торгове сальдо майже з усіма значущими партнерами. Водночас торговельний дефіцит і відплив капіталу в КНР вважається однією з непрямих причин кредитної кризи в США.

Китай - не єдина країна, яка забороняє публікації звітів МВФ. У 2009 році так само вчинили 12 відсотків всіх держав - членів фонду.

Лента.ру