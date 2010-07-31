Вінницькі стюардеси будуть туристичною родзинкою міста

У Вінниці до осені 2010 року з’явиться екскурсійний трамвай-кав’ярня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Відділу сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан АНФІЛОВ.

За його словами, до початку вересня один із швейцарських трамваїв, які працюють у Вінниці, буде перетворено у екскурсійний трамвай-кав’ярню.

«Трамвай буде оформлений у яскравих кольорах як зовнішньо, так і внутрішньо. У салоні буде встановлено мультимедіа систему з великими моніторами», - сказав він.

Р.АНФІЛОВ зазначив, що на даний час Молодіжною радою міста спільно з відділом розробляються екскурсійні маршрути для вінничан і гостей. Сприяння в реалізації проекту надає трамвайно-тролейбусне управління міста.

«Відділ сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради також оголосив конкурс для залучення гідів, а також для визначення назви екскурсійного трамваю-кав’ярні, яка буде нанесена на трамваї», - повідомив начальник Відділу сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради.

Р.АНФІЛОВ розповів, що переможцям конкурсу «стюардес-гідів» буде надана можливість безкоштовно пройти навчання з проведення екскурсій та обслуговування туристичних груп.

«Учасники конкурсу будуть брати участь у проведені екскурсій та туристичних заходів. Для них буде організовано фотосесію та зйомки рекламного ролика», - зазначив він.

За словами начальника Відділу сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради, до проекту залучатимуться талановиті люди на різних умовах: для організації екскурсій з дітьми та зустрічей гостей міста конкурсанти працюватимуть у робочий час; для екскурсійних маршрутів вихідного дня будуть потрібні студенти, які зможуть це робити у вільний від основного навчання час.

«Вінницькі стюардеси-екскурсоводи будуть туристичною родзинкою Вінниці, а також стануть обличчям туристичної галузі Поділля», - переконаний Р.АНФІЛОВ.