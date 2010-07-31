У НБУ розказали, як зміцнилася гривня

Гривня з початку липня зміцнилася на міжбанківському ринку на 0,16% - до 7,8925 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями з продажу доларів США, – на 0,24% - до 7,8953 грн./дол. США.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

“З початку липня суттєве перевищення обсягів надходжень іноземної валюти від нерезидентів над переказами на їхню користь продовжувало формувати чисту пропозицію іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України”, - сказано в повідомленні регулятора. Наведене сприяло підвищенню ринкових котирувань гривні відносно долара США.

За цих умов Нацбанк активно поповнював міжнародні резерви, здійснюючи інтервенції з купівлі іноземної валюти.

Офіційний курс гривні до долара США укріпився з початку липня на 0,17% - до 7,8932 грн./дол. США. Динаміка ж гривні до євро та російського рубля відповідала ситуації на міжнародних ринках. З початку місяця гривня знецінилася відносно євро на 6,95% - до 10,3156 грн./євро, а до російського рубля – на 3,05 % - до 2,6121 грн./10 рублів.