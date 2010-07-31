У Тернополі викрили підпільний гральний заклад, з якого вилучили обладнання на 0,5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні податкової міліції обласної податкової адміністрації, підпільний гральний клуб виявили в центрі Тернополя у підвальному приміщенні. Гральний заклад був обладнаний 24-ма гральними автоматами, при цьому оператор клубу не зміг надати податківцям документи, які б засвідчували право власності на приміщення, його оренди, документи на право зайняття господарською діяльністю тощо.

Матеріали за даним фактом співробітники податкової міліції направили в обласне управління міліції для порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 203 Кримінального кодексу України.