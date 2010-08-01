Роми Одеської області пишуть «Книгу пам'яті»

Меморіальні акції на згадку про тисячі ромів, знищених нацистами в роки Другої світової війни, відбудуться в Одесі 1 серпня – напередодні Міжнародного дня голокосту ромів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах національностей та релігій ООДА Ярослава РІЗНИКОВА.

Вона уточнила, що головним із заходів стане «меморіальна церемонія 1 серпня о 10.00 у Прохорівському сквері Одеси біля пам`ятника ромам-жертвам нацизму - одного з небагатьх в Україні».

Голова Одеського областного ромського конгресу С.ЄРМОШКІН продемонстрував історико-документальну книгу українською та ромською мовами «Білий камінь з чорної катiвнi» - «Парно бар ай кало кінно», видану на Закарпатті.

За його словами, ромським конгресом уже запущено єдиний у світі інтернет-портал «Kалітраш», це ромське слово буквально означає «чорний жах», і за сенсом дорівнює "геноциду ромів". Як зазначив лідер одеських ромів, «поки цей інтернет-ресурс доступний лише ромською мовою, але незабаром з`являться українська, російська, англійська версії, а пізніше інформація буде більшістю мов Європи».

На сторінках інтернет-ресурсу розміщуються оцифровані аудіозаписи спогадів ромів та їхніх родичів, які постраждали від нацизму, можна також ознайомитися з фотоматеріалами, наданими Вашингтонським меморіальним музеєм Голокосту, документами про депортацію румунських ромів до Трансмістрії, а також віршами, піснями та іншими творами, складеними ромами під час ув`язнення в концентраційному таборі Освенцим».

«Ромський конгрес також уклав договір із Державним архівом Одеської області, - повідомив співорганізатор прес-конференції - директор архіву Іван НИТОЧКО, - щоб представники національно-культурного товариства змогли за допомогою співробітників установи розшукувати й вивчати справжні документи, пов`язані з політикою геноциду щодо ромів румунської окупаційної влади в 1941-45 роках».

«Результатом цієї роботи має стати «Книга пам`яті» ромів, загиблих на території Одеської області, - сказав С.ЄРМОШКІН. - Згідно з переписом 2001 року, в Одеській області проживають понад 4 тисячі осіб ромської національності».

Довідка УНІАН. Геноцид ромів як частина політики гітлерівської Німеччини і держав-союзників Третього рейху здійснювався в 1935-1945 роках на території цих країн, а також окупованих територій. За даними останніх досліджень, кількість жертв геноциду ромів становить 150-200 тис. осіб. Зокрема, на території Польщі загинуло близько 70% ромів, Хорватії – близько 90%, колишнього СРСР - близько 50% ромів, зокрема близько 50 тис. ромів було депортовано з Румунії в роки окупації на територію Одеської області.

День голокосту ромів закріплено постановою №2085-IV Верховної Ради України, прийнятою в 2004 році.