На завтра синоптики обіцяють до +42°

Завтра в Україні збережеться сильна спека.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 2 серпня буде переважно суха та жарка погода з температурою вночі 18-23°, в Криму та Приазов`ї 25-28°, вдень сильна спека 35-38°, у східній частині 40-42°; в західних областях вночі 15-20°, вдень 28-33°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°. Вітер східний, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с.

У Київській області завтра переважно суха погода з температурою вночі 20-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер східний, 3-8 м/с.

У столиці переважно суха погода з температурою вночі 20-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер східний, 3-8 м/с.

1 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 26-28°, у Дніпрі біля Києва 26°.