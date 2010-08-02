Київ затягує димом: горять торф'яники

У деяких районах Києва спостерігається задимленість через займання торф`яників в області.

Як пише «Газета по-киевски», ще перед вихідними в Київській області відразу в трьох районах почали горіти торф`яники, і хоча пожежники переконують, що вогнища займання поки що невеликі, не варто відкидати можливість задимлення околичних районів столиці. «Адже навколо Києва, в Обухівському, Баришівському, Ірпінському і Броварському районах – величезні поклади торфу», – зазначає газета.

«Зараз горять торф`яники на площі близько 0,2 га в селах Шибенному (Бородянський район) і Забуччя (Києво-Святошинський). У вогні і гектар торфу під селом Леонівка Іванківського району, - розповіла «Газете...» начальник Центру пропаганди УМЧС Київської області Вікторія РУБАН. - Місцеві пожежні частини заливають їх водою, проте якщо горіння відбувається на великій глибині, погасити надзвичайно важко».

У селі Леонівка, приміром, місцева влада вирішила просто дати вигоріти ділянці, що зайнялася. Щоб не допустити таких лісових пожеж, які вирували в Луганській області, зараз суворо заборонено розводити вогонь у лісах, прилеглих до столиці. Лісникам наказано пильно стежити за відпочиваючими.

За словами В.РУБАН, вогнища тління торфу ще далеко. Є небезпека поширення вогню на дачі в кооперативах біля названих сіл – приміром, від вогнища займання в селі Забуччя до найближчих дачних будиночків менше півкілометра, але пожежники запевняють, що роблять усе, щоб відстояти дачі. В МНС Київської області кажуть, що якщо порівнювати з минулим роком, то нинішні пожежі на торф`яниках - поки що досить скромні.

Станом на ранок 2 серпня в коментарях до статті «Газеты по-киевски» на її сайті кияни з різних районів міста відзначають наявність задимленості. Таке можна спостерігати і в центрі столиці, де знаходиться редакція УНІАН.