У МНС уточнили, що і де горить під Києвом

На території Київської області, в селі Леонівка Іванківського району, горить 0,7 га торфовищ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС в Київській області.

"Більше осередків загорянь ні лісових, ні торф`яних на території області немає", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МНС заявили, що під Києвом торфовища не горять. У прес-службі МНС причиною задимлення столиці назвали пожежу поблизу Ірпіня Київської області.

За даними «Газеты по-киевски», в деяких районах Києва спостерігається задимленість через загоряння торфовищ в області.

Як пише газета, ще перед вихідними у Київській області одразу у трьох районах почали горіти торфовища, і хоча пожежники переконують, що осередки загоряння поки що незначні, не можна відкидати ймовірність задимлення околиць столиці. «Адже навколо Києва, в Обухівському, Баришівському, Ірпінському і Броварському районах – величезні поклади торфу», – зазначає газета.