Правоохоронці накрили підпільних ювелірів, які працювали більше 10 років

Працівники Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю та Головного слідчого управління МВС України викрили підпільну ювелірну мережу.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, ще наприкінці 90-х років під прикриттям мережі легальних підприємств зловмисники почали масштабний бізнес з незаконного виготовлення ювелірних виробів, підробки пробірних клейм відомих українських виробників (ювелірних заводів Києва, Львова, Одеси) з подальшим контрабандним збутом продукції за кордон, а також оптовим покупцям на території України.

У підпільних майстернях працювали понад 130 спеціалістів.

Бізнес мав офіційну вивіску. Фірми навіть входили до першої п’ятірки легальних виробників ювелірної продукції. Ділки декларували державі лише 1% від реальних обсягів виробництва. Решта продукції отримувала підроблені клейма та відправлялася у «тінь». За попередніми підрахунками, підпільні цехи обробляли на рік золота близько 3 тонн. Також в асортименті тіньовиків були широко представлені дорогоцінні та напівдорогоцінні каміння.

Аби викрити усю схему нелегального бізнесу, працівникам Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю та Головного слідчого управління МВС України знадобилося більш як 1,5 року.

Під час обшуків на підприємствах було вилучено 24 підроблені державні пробірні клейма, а саме: 22 – радянського зразка, 1 - Київського ювелірного заводу, 1 - Одеського ювелірного заводу, 1 - Центрального казенного підприємства (Пробірної служби України), а також 56 виробничих штампів ювелірних підприємств України. Крім того, булр вилученр ювелірні вироби із бірками ВАТ «Українські ювеліри» та пробірним клеймом радянського зразка.

Всього вилучено близько 300 кг ювелірних виробів та дорогоцінних металів, а також грошових коштів у сумі близько 2 млн. доларів США.